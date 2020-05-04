Kabine, bayram yasağını ve sınavları konuşacak; 20 yaş altına ise Erdoğan'dan izin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine toplantısında sınav tarihleri ve corona sonrası normalleşme planı konuşulacak. 65 yaş üzerindeki vatandaşlara belli saat aralıklarında sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacak. Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 09:04 Son Güncelleme:
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Kritik toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu corona virüs ile mücadele süreçlerine ilişkin sunumlar yapacak.
Sınavlar konuşulacak
Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek milyonlarca öğrencinin gözü de bugünkü toplantıda olacak. Selçuk’un hazırlanan seçeneklerle ilgili sunum yapacağı Kabine’de, 1.8 milyon öğrencinin gireceği LGS takvimi de ele alınacak. Sınavın temmuz ayına sarkmadan haziran ayı içerisinde, son hafta yapılması önerilecek. Toplantıda ayrıca 25-26 Temmuz’a ertelenen ve 2.5 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS’nin öne alınması konusu da ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “zaten sıkıntıda olan turizm sektörünün olumsuz etkilenmemesi” için sınavın öne çekilmesini istediği kaydediliyor. Toplantıda tüm bu senaryolar da değerlendirilecek ve bir karar alınacak. Öğrenciler ve aileleri, bir süredir sosyal medyadan YKS’nin öne alınmaması için kampanya yürütüyor.
20 yaş altına izin yok
Kabine’de merakla beklenen 20 yaş altına ve 65 yaş üstündeki vatandaşların belli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesine dönük talep de değerlendirilecek. Bilim Kurulu’nun çoğunluk kararıyla buna sıcak baktığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların egzersiz yapmasının önemine dikkat çektiği ifade ediliyor. 21 Mart’tan bu yana evden çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşlara bu nedenle belli saat aralıklarında olmak ve evin bulunduğu bölgeler olmak kaydıyla sokağa çıkma izni verilmesi bekleniyor. 20 yaş altına ise “şu aşamada” bir izin olmayacağı kaydediliyor.