Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda artan corona virüs vakalarına alınacak tedbirlerin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların, KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ve bundan sonraki sürecin ele alınması bekleniyor.

Corona vakaları

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda son dönemde artan corona virüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Ermenistan saldırıları

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.

Doğal gaz keşfi

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı

Haftasonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesi sonrası adada başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

Toplantıda üniversitelerde de yüz yüze eğitimin başlayıp başlamaması konusu da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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