Türkiye Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu var

Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu var

Türkiye

Kabine bugün toplanıyor! Masada beş konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kısıtlamalar ne zaman kalkar?' sorusuna 'Kabine'de değerlendireceğiz' sözleriyle cevap vermişti.Tüm gözlerin çevrildiği Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda; koronavirüs salgınında 81 ildeki son durum, kısıtlamaların esnetilmesi, aşılama uygulaması, okulların durumu ve gıda fiyatlarındaki artış görüşülecek.

01 Şubat 2021, Pazartesi 09:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna "Kabine'de değerlendireceğiz" sözleriyle cevap vermesi, vatandaşın tüm ilgisini bugün gerçekleşecek toplantıya vermesine neden oldu. Son dönemdeki vaka sayılarından aşı uygulamasına, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinden iç ve dış ilişkilere kadar gündeme dair önemli başlıkların ele alınacağı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek.

81 ildeki son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Koca'nın sunumunda hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının etkileri, 81 ildeki son durum, mutasyona uğrayan virüsün yansımaları, aşı temin çalışmaları ve hastanelerin durumuna ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek

Bu bilgiler ışığında ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda; mevcut kısıtlamaların ne şekilde ve ne kadar süreyle uygulanacağına, kısıtlamalarda esneme yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.

Aşı çalışmaları görüşülecek 

Yine devam eden aşılama uygulaması ve aşı temin çalışmaları, verilen siparişler ele alınacak. Çin'den getirilen aşıların uygulanması ve test süreci devam ederken diğer yandan Rus Sputnik aşısının da Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varılması görüşülecek. Yerli aşı geliştirme çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.

Fahiş gıda fiyatları

Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya dönük adımlar da Kabine'de görüşülecek. Pandemiden etkilenen sektörlere verilecek destekler ve gıda fiyatlarındaki artışının önüne geçilmesi için izlenecek politikalar da kapsamlı bir şekilde gözden geçirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında bu konu hakkındaki bir soruya, "Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz" demişti.

Okullar 

Uzun zamandır uzaktan devam eden eğitim ise gündemde yer alan konulardan birisi. Yarı yıl tatilinde olan öğrenciler 15 Şubat'ta ders başı yapacak. Toplantıda, eğitime yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edileceği üzerine de konuşulacak.

İlgili Haberler
İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhracat 30 milyar doları bulur
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Cevabı zor
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manisa'daki 2 bin 700 yıllık tümülüslerde definecilere karşı tedbirler artırıldı