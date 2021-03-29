CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan Ankara kulisinde konuşulan son dakika bilgileri canlı yayında şu şekilde aktardı:

Bir süredir başkent kulislerinde en çok konuşulan konular bunlar… Kabine değişikliği olacak mı? Olacaksa kapsamı ne olacak? Ne zaman olacak? Sürekli 10-15 gündür bunlar konuşuluyor. AK Partü Kongresi’nde MKYK listesinde önemli bir değişiklik meydana geldi. Sınırlı sayıda da olsa önemli bir Cumhurbaşkanı A takımında AK Parti’nin genel başkan yardımcılıklarında bazı değişiklikler yaptı.

Grup başkanvekilliklerinde bazı değişiklikler oldu. Bu değişikliklerin devamında da acaba kabine noktasında da olacak mı?





Kabinede bir değişiklik beklentisi halen var ama bugün de yine mevcut kabine toplantısına devam edecek elbette bugünden sonra bir değişiklik olup olmadığını takip edeceğiz.

Değişiklik gündemde dedik ama bu değişikliğin ölçüsüne de değinmekte fayda var; Büyük kapsamlı, büyük ölçüde bir değişikliğin olmayacağı ifade ediliyor Ankara kulislerinde… Resmi Gazete’deki kararların takip edilmesi bu noktada önemli. Değişecek bakanlıklar birer ikişer kısım kısım değişecek ve bunlar Resmi Gazete'de yayınlanacak. Ayrıca sadece Bakanlıkların özelinde değil Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği bakanlıkların yapısında da yine cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı değişiklikler yaşanması mümkün. Bakanlık sayıları artabilir, bazı bakanlıklar birbirlerinden ayrılabilir.