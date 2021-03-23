Kabine değişikliğiyle ilgili son detaylar! Yeni görevlendirmeler...

Yarın yapılacak olan AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 2023 manifestosu merakla bekleniyor. Kongre öncesi kabinede ve AK Parti MYK'da değişiklikler olabileceği de Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik de AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi öncesi kabine değişikliği ve AK Parti MYK ile ilgili son gelişmeleri Posta.com.tr'ye değerlendirdi.

“2023 MANİFESTOSUNDA 3 KAVRAM ÖNE ÇIKACAK”

Güven dediğimiz hem içeride hem dışarıda gerek ekonomide, siyaset ve reformlar alanında güven vermek. Bu doğrudan istikrarla ilgili bir şey. Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumu ve prestiji için. Ülkenin görünümü iyi olduğu zaman, güven veren bir ülke olduğunda uluslararası ekonomiye, dış ticarete önemli bir etkisi oluyor. Bu anlamda adım atılacak ve değişim yaşanacak. Değişim adımlarıyla da bu niyeti pekiştirecekler. Zaten bir süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve isimler kendi alanlarında bazı reform adımlarını çalışıyorlardı. Bunlar ilgili bakanlıklar ve topluca reform topluluğuyla çalışılarak bir araya getirildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan da kendi alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Dolayısıyla çok kanallı bir şekilde devam eden bir süreç. Cumhurbaşkanı Erdoğan manifestosunu açıkladığında bitmiş ve tamamlanmış olmayacak. Dinamik bir süreçle önümüzdeki aylarda da atılan adımların değerlendirileceği ve yeni adımların hangisi olacağıyla da ilgili bir iletişim yapılacak. Bu iletişim de İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Değişimin sadece Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile sınırlı olmadığını, parti yönetimi, parti teşkilatı, parti kurulları, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve kurullarını da kapsayan, kapsamlı bir değişim olacağını düşünüyorum. Böyle düşünmemin sebebi de 2023 seçimlerine az bir zaman kalması. Gerek performans kriterlerinde gerekse başka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri sonucunda değişiğimin gerekli olduğu konular ve pozisyonlarda adımlar atılacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı gerek kendi kişisel gözlem ve değerlendirmeleriyle, gerekse ilgili birtakım kişilerle yaptığı istişarelerle bazı verileri topluyordu. Bu veriler ışığında da adeta bir performans karnesi çıkarıyordu. Bu öteden beri yaptığı bir şey ama takvim olarak bu dönemde de atılacak adımlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yeni bir model olduğu için burada bakanların uyumu Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurullar ve ofislerle iş birliği de önemli bir kriter olarak karşımıza çıktı. İyi performans gösteren bazı bakanlar olduğu gibi beklentilerin biraz altında kalan bazı isimler de oldu. Onlarla ilgili bir tasarrufta bulunulacağını ve onlarla ilgili bir tasarruf kararı alınacağını düşünüyorum.

BAKANLIKLARIN BÖLÜNMESİ

Konuşulan senaryolardan biri de Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bölünmesi.

AK PARTİ MYK

Önemli oranda ciddi bir değişim olacak. Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çalışma ekibi dahil olmak üzere bazı yeni görevlendirmeler ve atamalar bekleniyor diyebiliriz.

ANKARA’DAN SICAK BAŞLIKLAR

Özellikle ekonominin yönetimi, bakanlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, dış politika en önemli üç konu olacak. Bununla birlikte ittifaklar arasındaki ilişkiler, terörle mücadele, güven ve HDP ile ilgili konularda önümüzdeki günlerin sıcak başlıkları olacak. Dinamik konular da önümüzdeki günlerdeki değişim parametrelerini etkileyebilir.