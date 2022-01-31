Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda dış politika gündemindeki konu başlıklarına ağırlık verilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayındaki yoğun diplomasi trafiğine ilişkin hazırlıklar gözden geçirilecek. Bu kapsamda öne çıkan en kritik başlık Rusya-Ukrayna gerilimi olurken, Erdoğan'ın 3 Şubat'ta gerçekleştireceği Ukrayna ziyareti ve iki ülke arasındaki gerginliğin giderilmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirilecek. Ayrıca Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ve bu ziyarete ilişkin hazırlıklar da Kabine'nin gündeminde olacak.

Kabinede, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail ile ilişkilerin normalleşmesi yolunda atılacak yeni adımlar da masaya yatırılacak. Erdoğan'ın 14-15 Şubat tarihlerinde yapacağı BAE ziyareti ile şubat ayının ilk yarısında İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret bütün detaylarıyla ele alınacak. Ekonomideki son gelişmeler ve koronavirüs salgını da Kabine'nin gündeminde yer alacak.





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