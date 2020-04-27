Kabine toplantısı başladı, Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile kabine toplantısı başladı. Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yapacak.
27 Nisan 2020, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 14.50'de başladı.
Toplantı, beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.