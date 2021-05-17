Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Ana gündemi koronavirüsle mücadele olan toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine toplantısının öncelikli gündemi koronavirüs ile mücadele.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında bir sunum gerçekleştirecek. 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları ve nüfusa oranlı il vaka haritası analiz edilecek. Aşılama süreci ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin gelinen nokta değerlendirilecek.

1 HAZİRAN SONRASININ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Amaç, 10-12 bin bandında olan günlük vaka sayısını daha da düşürmek. Bunun için ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek. Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

ESNAFA MÜJDE VERMESİ BEKLENİYOR

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan'ın konuşmasında esnafa bir dizi müjde vermesi de bekleniyor.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI

İsrail'in Filistinliler'e yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saldırıları durdurmak için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında olacak.



