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Kabine toplantısı başladı, Erdoğan açıklayacak! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrik faturaları var

Siyaset

Kabine toplantısı başladı, Erdoğan açıklayacak! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrik faturaları var

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı. Kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve elektrik faturalarında tarife düzenlemesi ele alınacak. Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaparak yeni düzenlemeyi açıklaması bekleniyor.

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:14 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kabine toplantısı başladı. Kabine Rusya-Ukrayna savaşı tüm yönleriyle ele alınırken, elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi de masada olacak.

ELEKTRİK FATURASI DÜZENLEMESİ KABİNE'DE BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı. Kabinenin gündeminde, elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi var. Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi Kabine'de belirlenecek.

Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınarak tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir" demişti.

1 MART İTİBARİYLE...

Afrika ziyareti sırasında konuya tekrar değinen Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir" bilgisini vermişti.

KABİNE SONRASI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla yeni düzenlemeyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

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