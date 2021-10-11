Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşen Kabine toplantısı için gözler son dakika haberlerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Vatandaşları yakından ilgilendiren kararlara imza atılan Kabine toplantısı en son 27 Eylül Pazartesi günü yapılmıştı. Arada geçen iki haftanın ardından 'Kabine toplantısı bugün var mı?' “11 Ekim Kabine toplantısı saat kaçta yapılacak?” “Kabine kararları neler olacak?” araştırmaları da sıklaştı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MARKET FİYATLARI

Kabinede ele alınacak konular arasında, özellikle gıda enflasyonu ve fahiş fiyatlarla mücadelenin olması bekleniyor. Zira, bir süredir, gıda ürünlerinin fiyatlarında görülen fahiş fiyatlarla ilgili market ve hallerdeki denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimler ile Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemelerin sonuçları da Kabine toplantısında alınacak kararlara çerçeve sunacak.

KORONAVİRÜS VAKALARI

Bir diğer önemli konu da her zamanki gibi koronavirüs vakaları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda son duruma ilişkin bir sunum yaparken, sunumun içeriğinde, 30 binlere ulaşan vaka sayıları, hastane ve yoğun bakım doluluk oranları ile aşı çalışmalarında gelinen son durumu hakkında bilgiler bulunacak.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kabine toplantısının bir diğer ana gündem maddesi de okullarda yüz yüze eğitimin devamı ile ilgili olacak. Toplantıda, 6 Eylül itibariyle başlayan yüz yüze eğitim süreci değerlendirilecek.



