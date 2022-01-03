2022 yılının ilk Kabine toplantısı 3 Ocak Pazartesi saat 16.00’da başladı. Aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur ve emekli memur maaşlarına yapılacak zam belli olmuştu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Millete Sesleniş konuşmasıyla da memur ve emekliye ek zam konusunun netleşti.

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı saat 16.00 sularında başladı, 19.25 sularında sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İHRACATIMIZ 6 KATTAN FAZLA ARTTI"

Yeni miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Koronavirüs salgının ve onun tetiklediği ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz seyredeceği yansıyor. Türkiye'yi küresel sağlık ve ekonomik krizden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık.

Türkiye ihracatın lokomotifi olduğu hızlı eğilimi sürdürmüştür. İstihdamda yıllık 2 milyonu bulan bir artış sağladık. Küresel ihracattan aldığımız payı ilk defa %1'in üzerine taşıdık. 2022 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 6 kattan fazla artırdığımızı görüyoruz. Aynı şekilde 20 yıl önce 85 milyarı bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolara dayandı.

Dış ticaretimizde milli paramızı kullanım seviyemizin 83 milyar liraya ulaşması da bir diğer önemli gelişmedir. 225 milyar 365 milyon dolarlık 2021 yılı ihracatımızın milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Girdiğimiz yeni yılda ihracatımızı çok daha iyi seviyelere çıkarmak için gündemimizde pek çok plan, proje var. İnşallah bunları harekete geçirerek önümüzdeki yıl milletimize daha hayırlı haberler vermek istiyoruz.

TURİZM: TURİST SAYISINDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ SAĞLADIK

Salgının Turizm sektöründe yol açtığı olumsuz etkileri hızla ortadan kaldırmak için aldığımız tedbirlerin karşılığını özellikle gördüğümüz bir dönemi geride bıraktık. 24 milyar doları aşan turizm geliriyle kapattık. Turizmde önceki yıla göre ziyaretçi sayısında %83'lük, turist sayısında %100'lük bir artış sağladık. Artık hedefimiz çok daha yüksek bir gelir seviyesine çıkmaktır. Tesis sahiplerinden çalışanlarına kadar, ülkemize kazandırdıkları bu başarı için teşekkür ediyorum.

KOSGEP DESTEKLERİNDE KAPSAM GENİŞLETİLİYOR

KOSGEP destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir.

Türkiye, 2021 yılında ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari odaklı bir büyüme yaşadı. Biz %1,8 büyüme ile kapatmıştık. Küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum. Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin sergilediği bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştırıyor.

KUR KORUMALI TL MEVDUATINA 78 MİLYAR TL'LİK GEÇİŞ YAPILDI

Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisi gerçekleriyle ilgili olmayan dalgalanmadır. Bir yerden sonra serbest piyasa ekonomisinin dışına çıkarak, arkasında kötü niyetlilerin göründüğü bir duruma büründü. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde dışardan yapılan Türk ekonomisine yönelik sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik.

Kur korumalı TL mevduatına kısa sürede 78 milyar TL'lik bir geçişin yaşanması vatandaşımızın ekonomi programına olan güvenidir. Bu uygulamayı genişletiyoruz. Ülkemiz ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha güçlendireceğiz.

Açıkladığımız tedbir paketinin, bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli TL hesaba dönüştürülen hesaplara stopaj oranı sıfırlandı. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ten %10'a indirildi. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek.

Kredi garanti fonunun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokol haya geçiyor. TL için hazine desteğine, imalat ve 1 puanlık indirim yapılmasına, BES'deki devlet katkısını %30'a çıkarılmasına, gelire endeksli senetlerin ihracatına tüm bunlara yönelik kanun teklifi yarın TBMM'nin huzuruna sunuluyor. Fiyat farkı çalışması da Meclis'in takdirine sunulacaktır.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ MÜJDESİ

Geçtiğimiz yıl hepimizin canını yakan yüksek enflasyon ve onun ötesinde bir vakayı gösteren fahiş fiyat artışlarıdır. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları 2 katına, doğalgaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, yarım ürünleri %25 arttı. Biz her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektrik fiyatını yarı fiyatına, akaryakıt fiyatlarında da oldukça düşük fiyat sağladık.

Doğalgazda 80 milyar, elektrikte 25 milyar, akaryakıtta 60 milyar liralık kamu maliyeti yaptık. Ülkemizde 2002 yılında 150 KW elektrik ve 125 m3 doğalgaz kullanımı karşılığında asgari ücretin %47'sini oluşturuyordu. Şimdi ise aynı kullanım asgari ücretin %13'ü sevisindedir. Görüldüğü gibi vatandaşımızı fiyat artışına yönelik ezdirmemeyi sürdürüyoruz. Vatandaşlara kömür yardımını. doğalgaz desteği olarak da verebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.

"ENFLASYONLA EN BÜYÜK MÜCADELEYİ VEREN BİZİZ"

Dünya piyasalarında ülkemizde çok tartışılan yağ artışı %70'i, tahıllardaki artış %32'yi bulmuştur. Market fiyatlarındaki artışın bir kısmı kaynağı küresel fiyatlandırmadır. Bazı fiyat artışların kurdaki dalgalanmayla izah edilemeyeceğini görüyoruz. Aynı kapsamda stokçuluk yapanlara uygulanan cezalarla ilgili bir değişiklik de Meclisimizde bulunuyor. Hiç şüphesiz fiyat artışları ülkemize mahsus değildir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tamamı fiyat artışlarıyla karşı karşıyadır. Diğerleri gibi ülkemizin önünde de enflasyon gerçeği vardır. Öncelikle her ne sebeple olursa olsun vatandaşlarımızın böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasından üzüntülüyüz. Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren biziz. En kısa sürede tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasında döviz kurunun dalgalanmasının da etkili olmasını biliyoruz.

Döviz kuru üzerinden ilk büyük saldırıya maruz kaldığımız 2018'de de benzer bir tablo yaşamıştık. Takip eden yılda ise enflasyonu yarı yarıya düşürmüştük. İnşallah bu sene de enflasyonu gerileteceğiz. Çalışanlar başta olmak üzere vatandaşlarımızın gelirini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrete yaptığımız %50 artış bunun örneklerinden biridir.

MEMURA EK ZAM ORANINI AÇIKLADI

Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 TL

Emeklilerimizi maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emekliler ile ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş almayacak. Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimize yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecektir.

"TERÖR ÖRGÜTLERİN BAŞINI HEP BİRLİKTE EZDİK"

İnşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler, asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz. Vesayetin gücün beraber törpüledik. Kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik. Her bir insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber güçlendirdik.

Biz size aşığız. Biz sizin dertliniz olan bir iktidarız ve biz terör örgütlerine karşı olan mücadelemizi bu can bu tende olduğu sürece sonuna kadar vermekte kararlıyız. Tüm terör örgütlerin başını hep birlikte ezdik. Sınırlarımız kadar dayanan emperyalist heveslileri beraber kursaklarında bıraktık.

Şimdi de aynı başarıyı ekonomideki hedeflere ulaşarak beraber göstereceğiz. Yeter ki 2023 hedeflerimize 2053 vizyonumuza sahip çıkalım. Emin olun nasıl bugünkü Türkiye 20 yıl önceki Türkiye'nin fersah fersah önündeyse, 5-10 yıl gelecekteki Türkiye'de şimdikinden fersah fersah ileride olacaktır.



