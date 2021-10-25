Kabine toplantısında alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son toplantı 11 Ekim tarihinde gerçekleşmiş ve 750 engelli öğretmen ataması müjdesi ile birlikte pek çok karara imza atılmıştı. Şimdi gözler 25 Ekim Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısına çevrildi…

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN (25 EKİM) VAR MI?

Kabine toplantısı bugün (25 Ekim Pazartesi) Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Merakla beklenen toplantısının saat 16.00 sularında başlaması beklenirken, toplantıda alınacak kararların saat 19.00 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ÇIKACAK?

Kabine toplantısında ele alınacak konular son zamanlarda genellikle koronavirüs vaka sayıları, aşılama çalışmaları ve yüz yüze eğitim ağırlıklı olurken, bugün düzenlenecek toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin “istenmeyen adam” (persona non grata) ilan edilmesine ilişkin verdiği talimatın ana gündem maddesi olması bekleniyor.

GÖZLER DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’DA OLACAK

Beştepe'de bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında gözler, Güney Kore’ye yaptığı ziyareti tamamlayıp Türkiye’ye geri dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üzerinde olacak. Erdoğan’ın daha Afrika gezisi sırasında Çavuşoğlu’na istenmeyen adam talimatını verdiği ancak Çavuşoğlu’nun “Daha sakin ve soğukkanlı olmakta fayda var” görüşünü benimsediği iddia ediliyor.

Dışişleri’nden konuyla ilgili şu ana kadar yapılan tek değerlendirme, önceki akşam sosyal medyada dolaşan Hollanda Büyükelçisi’nin Ankara’dan gönderildiğine dair iddiaların doğru olmadığına dair perde arkası bilgi paylaşmak oldu. Dışişleri Bakanlığı ile söz konusu büyükelçilikler arasında arka kapı diplomasisinin yürütüldüğü de ortaya atılan iddialar arasında. Erdoğan’ın açıklamasından sonra Ankara’daki 10 büyükelçinin kendi aralarında görüşmeler yaptığı da biliniyor.