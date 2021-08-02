Kabine toplantısında bu hafta, Kurban Bayramı sonrasında büyük artış yaşanan koronavirüs vaka sayılarının ele alınması bekleniyor. Diğer yandan gündemin ana maddelerinden biri de ülkenin pek çok yerinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlar diğer yandan yaşanan sel felaketleri. Birçok önemli karara imza atılmasının beklendiği Kabine toplantısının günü ve saati de bu nedenle oldukça önem taşıyor….

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanan son Kabine toplantısı 12 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta 26 Temmuz tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısı ise yapılmamıştı.

Ancak alınan bilgilere bugün (2 Ağustos Pazartesi) günü Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanacak.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Bugünkü Kabine toplantısının en önemli gündem konularından birisinin koronavirüs vakalarındaki artış olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada özellikle bayram döneminde tedbirlere gereken özenin gösterilmediğine dikkat çekmiş ve bayram ve halkın bayramdaki yaşam tarzının her şeyi bir yerde tersine çevirdiğini ifade etmişti.

Kabine toplantısında ise aşılama çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi ve aşılanan nüfusun artması için Bilim Kurulu’nun sunduğu önerilerin değerlendirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda tiyatro, maç, AVM ve sinemaların yanında kapalı ve kalabalık ortamlarda yapılan toplantı, kına, konser, düğün, dernek toplantısı ve kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi de değerlendirilecek.

Kabinede ayrıca son dönemde yaşanan sel felaketleri ve orman yangınları ile ilgili hasar tespit ve tazmin çalışmaları da masaya yatırılacak. Yangın ve sel bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında ilgili bakanlar, kabineye bilgi verecek. Yangından ve selden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için alınan kararları, Erdoğan Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.