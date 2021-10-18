Kabine toplantısına ilişkin araştırmalar, özellikle artan vaka sayıları nedeniyle okulların kapanıp kapanmayacağına dair artan merakla birlikte zirveye ulaştı. Yaklaşık iki hafta ara ile yapılan Kabine toplantısında alınan kararlar, tüm ülkeyi yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle de “Kabine toplantısı bugün olacak mı?” “Kabine toplantısı ne zaman yapılacak bu hafta var mı?” İşte yanıtı…

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN OLACAK MI?

Kabine toplantısının bugün olması beklenmiyor. Daha önceki toplantılar, 15.30 ile 16.30 saatlerinde gerçekleşirken, saatin ilerlemesiyle Bakanlar Kurulu toplantısının yapılamayacağı da kesinleşmiş oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK BU HAFTA VAR MI?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına ya da bu hafta olup olmayacağına ilişkin net bir açıklama olmamakla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerine ziyareti sebebiyle Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağı tahmin ediliyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen son Kabine toplantısında, terörle mücadeleden, Paris İklim Anlaşmasına, marketlerdeki fahiş fiyatlardan polislere yönelik son saldırılara kadar pek çok konu ele alınmıştı.

Bununla birlikte toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmenin atamasının yapılacağı müjdesini verirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğini duyurmuştu.