Kabine toplantısında, bu hafta birçok gündem maddesi ele alınacak. Özellikle koronavirüs vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanması yeni yasakların gelip gelmeyeceği ve PCR testi zorunluluğunun kapsamının genişletilip genişletilmeyeceği konusundaki merakın artmasına neden oluyor. Bu çerçevede de 27 Eylül Pazartesi gününde Kabine toplantısının saat kaçta olacağı da pek çok kişi tarafından araştırılıyor…

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN OLACAK MI, SAAT KAÇTA OLACAK?

Kabine toplantısının eğer bir sürpriz gelişme yaşanmazsa 27 Eylül Pazartesi günü (Bugün) gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte, toplantının ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak yapılan son Kabine toplantısı saat 16.20’de başlamıştı. Bu çerçeveden bakıldığında yine aynı saatlerde başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA BU HAFTA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısında, dış politika açısından önemli olan

Afganistan'da başlayan Taliban dönemi ve göç tehlikesi ile Suriye'nin İdlib kentindeki son gelişmeler ele alınacak. Ancak hemen her zaman olduğu gibi toplantının ana gündem maddesi koronavirüs vakaları ve alınacak önlemler olacak.

Koronavirüs vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanması ile bir süredir, PCR test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması ve kamu kurumları ile lokanta-kafe gibi kapalı mekanlarda aşısızlara ayrı yer ayrılması gibi konular gündemde dolaşmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü kendisine yöneltilen "Yeni önlem olacak mı?" sorusuna, Bilim Kurulunu işaret etmiş ve "Konuyu farklı bir yere taşımamız gerek" ifadelerii kullanmıştı.

27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısında da bu konunun ele alınması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.