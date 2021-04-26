Koronavirüs tedbirleri ile ilgili kritik kararlar Kabine toplantısında ele alınıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu’ndaki değerlendirmeleri aktardığı toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili nihai karar veriliyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı bugün 3 yeni bakanın da katılımı ile toplanacak. Bugün yapılacak Kabine toplantısında masada Ramazan Bayramı için alınması gereken önlemlerin yer alması bekleniyor. Ramazan için yapılan Kabine toplantısında yeni koronavirüs tedbirleri alınmıştı.

15 GÜNLÜK TAM KAPANMA

Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 günlük tam kapanma uygulanması gerektiği uyarılarda bulunmuştu. Bugün yapılacak Kabine toplantısında da ramazan için alınan yeni tedbirlerin aynı şekilde devam etmesi bekleniyor.

RAMAZAN AYI KARARLARI ALINACAK

Ramazan ayına ilişkin tedbirlerin alındığı son toplantının ardından gözler bayram kararının verilmesinin beklendiği yeni toplantıya çevrildi. 2 haftalık periyotlarla gerçekleştirilen toplantıda süreçteki son durum değerlendirilirken tedbirlerle ilgili kararlar da veriliyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (26 Nisan) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısına, yeni göreve atanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk kez katılacak.

Toplantıda Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı tedariği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi konularının yanı sıra Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyon başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPACAK

Toplantının saat 15:00'te başlaması ve saat 19:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Son toplantıda alınan kararlarda illerin renk durumu fark etmeksizin her ilde hafta içi her gün saat 19:00-05:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, kurumların çalışma saatlerini buna göre düzenlemeleri talep edilmiş ve hafta sonu yine illerin tamamında tam gün sokak kısıtlaması uygulanması kararı alınmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Koronavirüs tedbirlerinin Ramazan Bayramı’nda nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Bu yıl 13 Mayıs Perşembe gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nda tatilin tedbirler kapsamında 5 gün mü yoksa 9 gün mü yapılacağı sorusu gündeme geldi. Bugün yapılacak Kabine toplantısında Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin bir kararın da açıklanması bekleniyor.







