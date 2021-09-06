Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşecek Kabine toplantısının dört ana gündem maddesi olması bekleniyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda alınacak önemler ve koronavirüsle mücadeledeki son durumun da masaya yatırılacağı Kabine toplantısında alınacak kararlar, tüm ülke geneli için büyük önem taşıyor.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine toplantısı bugün (6 Eylül Pazartesi) gerçekleşecek. Toplantının saatine yönelik bir açıklama bulunmazken, Kabine toplantısının her zaman olduğu öğleden sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirler kapsamında bir sunum yapması bekleniyor.

Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de toplantı gündeminde yer alacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da vatandaşların aşıya teşvik edilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesi ve TURKOVAC aşı çalışmasında gelinen son durumu paylaşması bekleniyor.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Afganistan’daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi olacak.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısı kararlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin net bir saat bulunmuyor. Ancak daha önceki toplantılarda olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın saat 19.00 sularında, toplantı kararlarını kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.