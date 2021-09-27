Türkiye Kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada vaka sayıları var

Kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada vaka sayıları var

Türkiye

Kabine toplantısı bugün yapılacak! Masada vaka sayıları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının gündeminde ise Kovid-19 günlük vaka sayılarındaki artış var.

27 Eylül 2021, Pazartesi 07:15 Son Güncelleme:
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Kış ayları yaklaşırken Kovid-19 salgınında vaka sayılarında yaşanan artış, yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı yönündeki tartışmaları alevlendiriyor. Yeni tedbirler için gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bugün yapılacak Kabine toplantısında.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ'ın Milliyet'teki haberine göre, Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış, aşılama oranları ve yerli aşı çalışmaları hakkında Kabineye bilgi verecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yüz yüze eğitime ilişkin son gelişmeler, okullardaki Kovid-19 vakaları ve kapatılan sınıflar ile ilgili sunum yapacak.

Okulların açık tutulması yönündeki karar değişmeyecek ancak eğitim süreleri ve günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gibi alternatiflerin değerlendirilmesi bekleniyor. Kabinede ayrıca Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlere ihtiyaç olup olmadığına da karar verilecek.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta BM Genel Kurulu nedeniyle ABD’ye yaptığı ziyaret ile 29 Eylül’de Rusya’ya yapacağı ziyaret de gündeme gelecek. Kabinenin masaya yatıracağı bir diğer önemli başlık ise fiyat artışları. Erdoğan’ın dikkat çektiği 5 büyük zincir markette denetim için müfettişleri görevlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fahiş fiyatlarla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verecek. Toplantıda, TBMM’ye gelecek yasal düzenlemelerin de ele alınması bekleniyor.

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