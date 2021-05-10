Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmaya geçildi. Tam kapanma uygulaması devam ederken birçok kişi yeni Kabine Toplantısı'nda alınacak tedbirleri merak etmeye başladı. Yeni Kabine Toplantısı'nda tam kapanmanın devam edip etmeyeceği ve yeni tedbirlerin neler olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar bayram sonrası kısıtlamaların, tedbirlerin ne şekilde olacağını araştırıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman olacak?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de okulların açılışıyla ilgili süreç olacak" demişti. Bugün Kabine Toplantısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



