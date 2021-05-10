Türkiye Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Tam kapanma devam edecek mi?

Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Tam kapanma devam edecek mi?

Türkiye

Kabine Toplantısı bugün yapılacak mı? Tam kapanma devam edecek mi?

Son Kabine Toplantısı'nda koronavirüs önlemleri çerçevesinde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmaya geçildiği açıklanmıştı. Tam kapanma uygulaması devam ederken yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki bu hafta Kabine Toplantısı yapılacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:30 Son Güncelleme:
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar tam kapanmaya geçildi. Tam kapanma uygulaması devam ederken birçok kişi yeni Kabine Toplantısı'nda alınacak tedbirleri merak etmeye başladı. Yeni Kabine Toplantısı'nda tam kapanmanın devam edip etmeyeceği ve yeni tedbirlerin neler olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar bayram sonrası kısıtlamaların, tedbirlerin ne şekilde olacağını araştırıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman olacak?

Son yapılan Kabine Toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmişti. Kabine Toplantısı genellikle 15 günde bir yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk Kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de okulların açılışıyla ilgili süreç olacak" demişti. Bugün Kabine Toplantısına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


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