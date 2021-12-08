Kabine toplantısı Erdoğan başkanlığında başladı! Döviz kurundaki hareketlik, stokçuluk, asgari ücret...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklama yapacak. Kabine toplantısında döviz kurundaki hareketlilik ve stokçularla mücadelenin yanı sıra asgari ücret görüşmelerinde gelinen son aşama da konuşulacak.
08 Aralık 2021, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra stokçularla mücadele de toplandıda ele alınacak. Öte yandan yeni asgari ücret görüşmelerinde gelinen son aşama da toplantının diğer bir konusu olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Kabine toplantısına başkanlık ediyor. Katar'daki temasları ile ilgili kabine üyelerine değerlendirmelerde bulunacak.
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de ilk kabine toplantısı olacak. Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir stokçuları sert sözlerle uyarıyor. Stokçulara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak. Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündemde olacak.
OMİCRON VARYANTI
Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek. Türkiye'de henüz görülmeyen "omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak. Kabine toplantısında dış gelişmeler de değerlendirilecek.