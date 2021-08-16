Kabine toplantısı normal şartlarda iki hafta bir olmak üzere gerçekleşiyordu ancak son iki seferdir gündem yoğunluğu ile ileriki bir tarihe ertelenmişti. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? araştırmalarının yoğunluk kazandığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının gerçekleşeceği günü açıklamıştı. Fakat yaşanan son gelişmelerin ardından Kabine toplantısının ertelendiği haberi geldi. Peki, Kabine toplantısı neden ertelendi? Yeni Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…

KABİNE TOPLANTISI ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı en son Kurban Bayramı öncesinde toplanmış ve bayram tatiline ilişkin kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millete Sesleniş konuşması ile açıklanmıştı.

Kabine toplantısının geçtiğimiz hafta yapılması beklenirken, ülkenin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan yangınlar nedeniyle toplantı bir ileriki tarihe ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Kanal D ve CNN Türk ortak canlı yayınında Kabine toplantısının 16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşeceğini söylemişti. Ancak gelen bir son dakika haberiyle Kabine toplantısının ertelendiği duyuruldu…

KABİNE TOPLANTISI NEDEN ERTELENDİ?

Kabine toplantısının Bakanların bir bölümünün yangın coğrafyasında bir bölümünün de Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'de olması nedeniyle ertelendiği belirtildi.

ERTELENEN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ertelenen Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair bir açıklama yapılmadı.

TOPLANTI GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine toplantısında ele alınan konular milyonları ilgilendiriyor bu nedenle de vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor.

Bu hafta gerçekleşecek Kabine toplantısında Kurban Bayramı sonrasında koronavirüs vaka sayılarındaki yükseliş ve delta varyantına ilişkin konuların ele alınması beklenirken, aşılama kampanyaları ve yüz yüze eğitim de kritik konular arasında yer alıyor.



