Tüm Türkiye yapılacak yeni Kabine Toplantısı'nı merakla bekliyor. 1 Haziran'dan bu yana yeni kademeli normalleşme süreci yaşadığımız bu süreçte, herkesin beklentisi ise tam açılma. Kritik Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararlar heyecanla bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın 21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası alınan önemli kararları açıklaması bekleniyor.

MASADA HANGİ KONULAR OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

MASKE YASAĞI KALKACAK MI?

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı.

Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.