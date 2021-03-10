Kabine toplantısının bu hafta olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ile ilgili detay verdi. Peki kabine toplantısı ne zaman?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı bu hafta henüz gerçekleştirilmedi. Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında haritayı güncelleyeceğiz" dedi.



