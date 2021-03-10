Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı olacak mı?
Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Normalleşme adımlarının başlamasının ardından illere göre risk haritası da ikinci defa paylaşıldı. Çoğu ile vaka sayısında artış gözlenirken gözler Kabine toplantısına çevrildi. Peki Kabine toplantısı ne zaman?
10 Mart 2021, Çarşamba 17:56 Son Güncelleme:
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Kabine toplantısının bu hafta olup olmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ile ilgili detay verdi. Peki kabine toplantısı ne zaman?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine toplantısı bu hafta henüz gerçekleştirilmedi. Bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki hafta kabine toplantısında haritayı güncelleyeceğiz" dedi.
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