Türkiye Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Türkiye

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı son dönemin en çok merak edilen konularından bir tanesi oldu. Normalleşme adımları çerçevesinde uygulanacak tedbirler Kabine toplantısı sonrası açıklanacak. Peki Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine toplantısı var mı?

23 Mart 2021, Salı 09:05 Son Güncelleme:
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Kabine toplantısının ne zaman olacağı son dönemlerde sık sık aratılıyor. Normalleşme adımları kapsamında kademeli normalleşmenin yaşandığı günlerde günlük vaka sayısında kritik artışın yaşanması ile birlikte Kabine toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Peki yeni Kabine toplantısı sonrası kafe ve restoranlar kapacak mı? Kabine toplantısı sonrası hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

Son Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada kademeli normalleşme adımlarının 15 gün daha izleneceğini söylemişti. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte gözler yeni kabine toplantısına çevrildi. Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı.


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