Türkiye Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, tam kapanma mı geliyor?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, tam kapanma mı geliyor?

Türkiye

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı, tam kapanma mı geliyor?

Kabine toplantısında alınan son kararlar ile kademeli normalleşmede farklı adımlar atılmıştı. Çeşitli kısıtlamaların beklendiği Ramazan ayı öncesi Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

09 Nisan 2021, Cuma 17:19 Son Güncelleme:
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Günlük vaka sayılarında 55 bini geçilmesinin ardından Bilim Kurulu toplantısında tam kapanma önerisinin yapılacağı gündeme gelmişti. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, bugün Kabine toplantısı var mı?

Ramazan ayı ile beraber ek tedbirlerin gelip gelmeyeceği Kabine toplantısında netlik kazanacak. Vaka sayılarında yaşanan hızlı artışın ardından günlük vefat sayısı 250’nin üzerine çıkmıştı. Vaka sayılarının da 55 bini aşmasıyla birlikte kırmızı alarm verildi. Gözler alınması beklenen yeni tedbirler için kritik iki toplantıya çevrildi. İlk etapta Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirilecek ve burada alınan tavsiye kararları Kabine toplantısında aktarılacak. O toplantının sonunda da tedbirlerle ilgili nihai karar verilecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

2 günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından pazartesi günü Bilim Kurulu’nun alınabilecek önlemleri değerlendirmek amacıyla toplanması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da katılımıyla gerçekleşecek olan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gözler bu kez Kabine’ye çevrilecek.

Bilim Kurulu toplantısından bir gün sonra da bu kez Kabine toplantısının yapılması bekleniyor. Yani yeni toplantının 13 Nisan 2021 Salı günü Ramazan’ın ilk gününde gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.


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