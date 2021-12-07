Kabine toplantısı ve toplantıda alınacak kararlar tüm ülkeyi yakından ilgilendiriyor. En son 22 Kasım Pazartesi günü gerçekleşen toplantının Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti nedeniyle toplantı ileriki bir tarihe ertelenmişti. Gelen son dakika haberiyle Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı belli oldu.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabinesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 8 Aralık Çarşamba günü Beştepe’de yarın gerçekleşecek.

BAKANLAR KURULU’NDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Yaklaşık iki haftalık aranın ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nda ele alınacak konular arasında asgari ücret görüşmelerinde son durum, stokçulukla mücadele, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları yer alacak.

Kabine toplantısında alınan kararlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından millete sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaşılacak.

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

22 Kasım'da yapılan son toplantının ardından sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulunmuştu;

Okullarımızda eğitim öğretim sürüyor. İşyerlerimiz çalışıyor. Sahip olduğumuz bu imkanları kullanmaya devam edebilmek için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Aşı olmayanların veya aşısı eksik olanların bir an önce sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyemizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Okullarımızda eğitim öğretim 1 haftalık ara tatilin ardından tekrar başladı. Bu yılın sonuna kadar kütüphanesi olmayan okul bırakmamayı amaçlıyoruz. Attığımız bu adımların özellikle genç işsizliğin süratle atılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Ülkemizin tarımsal hasılata dünyadaki 10. yerini daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Kapsamını ve miktarını oldukça yükselttiğimiz sosyal yardımları, hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayacak şekilde genişletiyoruz. Ulaştırma başta olmak üzere, inşası süren büyük altyapı projelerimizi milletimizin hizmetine sunmak için yağmur çamur demeden çalışıyoruz.