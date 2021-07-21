Kabine toplantılarında ülke gündemini oluşturan kararlara imza atılıyor, bu nedenle de vatandaşlar Kabine toplantılarını merakla bekliyor. Son toplantıda bayram tatiline ilişkin kararlar açıklanmıştı. Bu seferki toplantıda ise Türkiye’deki koronavirüs salgınına ilişkin yeni kararların hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kabine toplantısı en son 12 Temmuz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplanmış ve Erdoğan toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapmıştı.

Yeni Kabine toplantısının ne zaman hangi gün toplanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Kabine toplantıları uzun zamandır yaklaşık 15 günde bir toplanıyor. Bu nedenle Kabine toplantısının Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Son Kabine toplantısında milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatili hakkında vereceği karara çevrilmişti. Erdoğan toplantının ardından yaptığı konuşmada bayram tatilinin 9 gün olduğunu açıklamıştı.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından şu bilgileri aktardı;

"Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz."