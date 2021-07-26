En son gerçekleşen Kabine toplantısında Kurban Bayramı tatili ile ilgili kararlar açıklanmıştı. Bayram tatili dönüşünde gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısında özellikle son günlerdeki koronavirüs vakalarının ele alınması bekleniyordu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Kabine toplantıları genellikle 15 gün ara ile gerçekleşiyor. En son Kabine toplantısı ise 12 Temmuz tarihinde gerçekleşti. Bu bilgiler ışığında yeni toplantının 26 Temmuz Pazartesi yapılması bekleniyordu. Ancak toplantıya dair gün içinde kamuoyu ile bir bilgi paylaşılmadı, haliyle toplantının yapılması 26 Temmuz tarihinde yapılması beklenmiyor.

Bununla birlikte, yeni Kabine toplantısının ne zaman ve hangi gün olacağına dair de henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.