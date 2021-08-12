Türkiye Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Türkiye

Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine toplantısının ne zaman ve hangi gün yapılacağı son haftaların en çok merak edilen konuları arasına girmişti. En son Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşen Kabine toplantısı yaklaşık üç haftadır bekleniyor ancak gündem yoğunluğu nedeniyle ileriki bir tarihe erteleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağını açıkladı…

12 Ağustos 2021, Perşembe 10:15 Son Güncelleme:
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Kabine toplantısında milyonları etkileyen kararlara imza atılıyor bu nedenle de her toplantı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Önümüzdeki süreçte, artan koronavirüs vakaları ile yeni yasakların gelip gelmeyeceğine dair merak devam ederken, eylül ayı itibariyle okulların açılacak olması var. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen yayında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin pek çok soruyu yanıtlarken, Kabine toplantısının da16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirileceğini belirtti.

KABİNE TOPLANTISINDA NELER ELE ALINACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısında yüz yüze eğitim konusunda yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in konuya yönelik bir sunum yapacağını belirtti.

Ayrıca, 16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısında Kurban Bayramı’ndan bu yana artış gözlemlenen koronavirüs vakaları, yeni önlemlerin, yasakların gelip gelmeyeceği ve aşılama çalışmaları ile yerli aşı Turcovac hakkındaki çalışmaların da ele alınması bekleniyor.


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