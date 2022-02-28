Kabine toplantısı, yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin ele alındığı yoğun bir gündem ile gerçekleşecek. Son toplantı 16 Şubat tarihinde yapılmış ve KDV indirimi ve elektrik faturalarına ilişkin alınan kararlar Millete Sesleniş konuşmasın kamuoyu ile paylaşılmıştı. Yeni Bakanlar Kurulu toplantısının ana gündem maddesini ise Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon, Türkiye’nin arabuluculuk teklifi ve diplomasi trafiği oluşturacak…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de gerçekleşecek Kabine toplantısı bugün (28 Şubat) yapılacak. Son toplantı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı temasları nedeniyle 16 Şubat’ta yapılmıştı.

BAKANLAR KURULU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Bugün gerçekleşecek Bakanlar Kurulu toplantısının saat 15.00’te başlaması bekleniyor.

MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI OLACAK MI?

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında kamuoyu ile paylaşacak.

HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?

Bugün gerçekleşecek Kabine toplantısının ana gündem maddeleri, Ukrayna’ya yönelik Rusya harekâtının bölgede yaratacağı durum, ekonomi, ticaret ve turizm sektörüne etkileriyle batılı ülkelerin SWIFT adımı ve Türkiye’nin Ukrayna’daki vatandaşları için yürüttüğü operasyonlar olacak.

Bununla birlikte, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemesi muhtemel olan çatışmaların durdurulması, sorunun diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizilecek. İnsani yardımlar konusunda atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun ardından güvenlik zirvesini toplayarak atılacak adımları ele almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üst üste telefon görüşmeleri yapan Erdoğan, çevrimiçi düzenlenen NATO Zirvesine de katılmıştı.

Yurt dışı gelişmelerin yanı sıra Kabine toplantısında ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele çalışmaları ve aşılamadaki son durumla birlikte, temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin etiketlere yansıması ve sahada yapılan denetimler konusunda da ilgili bakanların sunum yapacağı tahmin ediliyor.

Ekonomi gündeminin ele alınacağı Kabine toplantısında, enflasyon ve fahiş fiyat uygulaması konusunda atılacak adımlar da masaya yatırılacak.