Siyaset Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Siyaset

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı gündeminde neler var?

Yeni yılın ilk kabine toplantısının tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kritik toplantıda, corona virüs tedbirlerinin sonuçları, yeni tedbirlerin gündeme gelip gelmeyeceği, yerli aşı çalışmaları ve aşı takviminin ele alınması bekleniyor. İşte kabine toplantısına dair detaylar...

10 Ocak 2021, Pazar 18:29 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (11 Ocak Pazartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.

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Toplantının gündeminde neler var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Toplantıda, yerli aşı çalışmalarının da masaya yatırılarak, gelinen aşamanın değerlendirileceği tahmin ediliyor.

Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.

AA

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