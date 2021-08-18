Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün?
Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılması beklenen kabine toplantısı ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında toplantının ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte detaylar..
18 Ağustos 2021, Çarşamba 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koronavirüs salgınında yeni tedbir ve kısıtlamaların olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılması beklenen kritik kabine toplantısı ileri bir tarihe ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayın programında toplantının ne zaman yapılacağını açıkladı. İşte detaylar..
Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında kritik Kabine toplantısının 19 Ağustos Perşembe günü yapılacağını söyledi.
BUNLARI DA OKUYUN