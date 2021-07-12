Kabine toplantısı ve toplantıdan çıkacak kararlar 12 Temmuz Pazartesi gününün en önemli konusu haline geldi. Milyonları ilgilendiren Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararları açıklayacağı Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine toplantısı çoğunlukla 15 günde bir toplanırken, bu sefer bir değişiklik yapıl. Son Kabine toplantısı 5 Temmuz Pazartesi tarihinde düzenlenmişti. Ancak Kurban Bayramı tatili kararının da açıklanacağı kritik Kabine toplantısı bugün gerçekleşecek. Ancak şu anda kabinenin saat kaçta toplanacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının sona ermesinden sonra, Millete Sesleniş konuşmasında açıklanıyor. Kabine toplantısının saat kaçta başlayacağı ve saat kaçta biteceğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

Ancak bundan önceki Millete Sesleniş konuşmaları baz alındığında bugünkü konuşmanın akşam saat 19.00 civarında olması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KARARLAR ALINACAK?

Kabine toplantısında bugün alınması beklenen kararlar arasında en çok gündemde olan konu Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı hakkında.

Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleşerek 11 gün olacağı konusunda söylentiler devam ederken, konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin gelen soru üzerine, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve alınacak kararı Millete Sesleniş konuşmasında vatandaşlara açıklayacağını belirtti.

Diğer yandan bugün Kabine toplantısında çalışma dünyasının da beklentilerine yönelik kararlar çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. 30 Haziran tarihi itibariyle sona eren nakdi ücret desteği, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi ekonomik tedbirlerin yeniden ele alınarak uzatılması konusunun ele alınacağı tahmin ediliyor.