Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak. Beştepe’de gerçekleşecek toplantı gündeminde koronavirüs salgını ve aşılama süreci var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgının gidişatı ve aşılama programına ilişkin kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Artan koronavirüs vakaları ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının artması da bu kapsamda konuşulacak konular arasında.

Toplantıda okulların yüz yüze eğitimle başlamasıyla ilgili detaylar da ele alınacak.

Ayrıca 2 Eylül’de gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısındaki tavsiye kararlar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabineye iletilecek.

Eylül ayı ile birlikte salgın kurallarının da yeniden güncellenmesi beklentiler arasında. Lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemler masada.

Toplantıda orman yangınları ve sel felaketlerinin ardından afet bölgelerindeki son duruma dair çalışmaların da değerlendirilmesi bekleniyor. Yapılacak konutlar ve afet bölgesindeki vatandaşlara verilecek desteklerde toplantıda ele alınacak.

DIŞ GELİŞMELER

Afganistan’da kontrolün Taliban tarafından ele alınmasıyla birlikte Kabil’den tahliyeler tamamlandı. Mehmetçik de Taliban’dan tüm unsurları ile çekilerek Türkiye’ye ulaştı. Şimdiyse Türkiye Afganistan ilişkileri, Afganistan’daki yeni dönemle ilgili tüm detaylarla ilgili kabineye bilgi sunulacak.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la yürüten diplomatik temaslar da yine kabinenin gündeminde olması bekleniyor.



