Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak Kabine toplantısında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından, nakdi ücret desteğine kadar sosyal ve ekonomik açıdan birçok konunun ele alınması bekleniyor. Haziran ayı kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinin sona ermesine kısa süre kala, kabine toplantısının ne zaman ve saat kaçta olacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Milyonların gözü bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine’ye çevrilmiş durumda. Son Kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü toplanması beklenirken, gelen son dakika haberi ile 21 Haziran tarihine ertelenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün toplanacak Kabine toplantısının ardından 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle hayata geçirilecek yeni uygulamalar ile birlikte bir müjde vermesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?

Bugün düzenlenecek Kabine toplantısında hafta içi ve hafta sonu yasakları, açık havada maske, yasak saatlerinde esneme gibi sosyal konuların yanı sıra, koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan ve 1 Haziran tarihiyle son bulması beklenen, nakdi ücret desteği, işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneği gibi konularında ele alınması bekleniyor.