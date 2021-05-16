Türkiye Kabine toplantısı ne zaman? Türkiye’nin gözü kulağı yeni kararlarda…

Kabine toplantısı ne zaman? Türkiye’nin gözü kulağı yeni kararlarda…

Türkiye

Kabine toplantısı ne zaman? Türkiye’nin gözü kulağı yeni kararlarda…

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından Türkiye’nin gözü kulağı yeni çıkacak kararlara çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle yarın Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.

16 Mayıs 2021, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

KADEMELİ NORMALLEŞME AY SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.

1 HAZİRAN SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER BELLİ OLACAK

Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.

Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

AŞILAMA SÜRECİ DE ELE ALINACAK

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

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