1 Haziran'da normalleşme adımlarının atılmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, gündem sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranların durumu olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Normalleşme adımlarının atılacağı adımlarla ilgili önemli kararların verileceği kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 1 Haziran tarihine kadar kademeli normalleşmenin devam edeceği açıklanan tedbirleri gündeme taşıyacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabinesi, vaka sayılarının durumuna göre yeni normalleşme sürecine girecek.

En son 17 Mayıs'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs'ta gerçekleşeceği öngörülüyor.



