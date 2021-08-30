Türkiye Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Türkiye

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısını ne zaman yapılacağı ve hangi kararların alınacağı merak ediliyor. En son 19 Ağustos Perşembe günü yapılan toplantısında, PCR testi zorunluluğuna ilişkin kararlar açıklanmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta kabine toplantısı var mı? İşte ayrıntılar…

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:00 Son Güncelleme:
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Kabine toplantısı kararları tüm ülkede yaşayanları yakından ilgilendiriyor, bu nedenle de yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Son yapılan toplantısının üzerinden 10 günden fazla zaman geçti. Şimdi yeniden “Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?” ve “Bu hafta kabine toplantısı var mı?” araştırmaları yoğunlaştı…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. 

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir yapılıyor ancak gündem yoğunluğuna göre, bu toplantılar ileriki bir tarihe ertelenebiliyor. En son Kabine toplantısı 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilmişti. Eğer beklenmedik bir durum çıkmazsa, Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

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