Kabine toplantısı kararları tüm ülkede yaşayanları yakından ilgilendiriyor, bu nedenle de yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Son yapılan toplantısının üzerinden 10 günden fazla zaman geçti. Şimdi yeniden “Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?” ve “Bu hafta kabine toplantısı var mı?” araştırmaları yoğunlaştı…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Kabine toplantıları genellikle 15 günde bir yapılıyor ancak gündem yoğunluğuna göre, bu toplantılar ileriki bir tarihe ertelenebiliyor. En son Kabine toplantısı 19 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilmişti. Eğer beklenmedik bir durum çıkmazsa, Kabine toplantısının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.