Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün yapılacak mı? Kabine toplantısı tarihi belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamaların sona ereceği zaman ile ilgili olarak kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan'ın kabine toplantısı açıklamasının ardından gözler kabine toplantısının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki kabine toplantısı ne zaman yapılacak?
28 Ocak 2021, Perşembe 13:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamalar, restoranlar ve kafelerde tedbirlerin kaldırılması ile ilgili kabine toplantısını işaret etti. Yeni haftada kabine toplantısının yapılacağı gün merakla bekleniyor. Corona virüs salgını çerçevesinde uygulanan tedbirlerin kabine toplantısı ile değişmesi bekleniyor. Peki kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta, hangi gün yapılacak? Kabine toplantısı karaları ne zaman belli olur?
Restoranların durumu kabine toplantısında görüşüleceği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Dün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı yapılacaktı. Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı.