Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantılarında gündeme damga vurulacak kararlar alınıyor. Bu nedenle de her toplantı milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. En son Kabine toplantısı Kurban Bayramı öncesinde gerçekleşmişti. Yeni toplantı için şimdi gözler gelecek haberlere çevrildi…

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN YAPILACAK MI?

Kabine toplantıları uzun zamandır, 15 gün ara ile gerçekleşmekteydi. Ancak on toplantı Kurban Bayramı öncesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine toplantısı ise ülkenin pek çok bölgesinde eş zamanlı çıkan yangınlar nedeniyle ilerili bir tarihe ertelenmişti.

Yeni Kabine toplantısının 9 Ağustos (Bugün) gerçekleşmesi bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Kabine toplantısının ana gündem maddesinin artan koronavirüs vakalarının olması bekleniyor. Vaka sayılarının 20 bini aşmasıyla yasakların geri gelip gelmeyeceğine ilişkin merak devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Cuma namazı çıkışında koronavirüs vakaları ve yasaklar hakkında yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, “İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.

Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.” İfadelerini kullanmıştı.