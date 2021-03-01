Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi normalleşme adımları olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonunda normalleşme adımlarını duyuracağını ifade etmişti.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklamasında, "İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olduğunu her hafta bilmiş olacak. İki haftada bir de uygulama ile ilgili hangi ilin, hangi kararı alması gerektiği de zaten belli olmuş olacak. Bununla ilgili eğitim dahil olmak üzere bütün detaylar, pazartesi günü kabinede gündeme alınmış olacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanımız gerektiğinde, tensip buyurursa açıklarlar" dedi.

Bir önceki Kabine Toplantısı ise 17 Şubat tarihinde yapılmıştı.







