Ekonomiden dış siyasete, sağlıktan eğitime kadar birçok önemli konunun gündeme geleceği yılın ilk kabine toplantısında salgının seyri de masaya yatırılacak. 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir araya gelecek kabine toplantısı, memur ve emeklilerin alacağı yeni zam oranı için de önem arz ediyor.

BUGÜN KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki haftada bir yapılan Kabine toplantısı bu hafta 3 Ocak Pazartesi günü (Bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek.

2022'NİN İLK KABİNE TOPLANTISI

2022’nin ilk kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Eğitimden sağlığa, ekonomiden siyasete kadar bir çok önemli konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISINDA KONUŞULACAK KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabine toplantısında ekonomideki gelişmeler, dolar başta olmak üzere dövizi düşüren hamlelerin ardından alınacak yeni önlemler görüşülecek.

Kabinede, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SONRASI MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının yapılacağı haftanın ilk gününde kabinede yapılan değerlendirmeler ve alınacak kararları, kameraların karşısına geçerek millete sesleniş konuşmasında açıklayacak.

Konuşmanın diğer millete sesleniş konuşmaları gibi 19:00’da başlaması bekleniyor.