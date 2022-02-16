Kabine toplantısının gündeminde ise dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna gerilimi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve kurmaylarının yürüttüğü temaslar, Kabine toplantısında görüşülecek. Toplantıda Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar da görüşülecek.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Her 2 haftada bir Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine toplantısının normal şartlarda 14 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılması bekleniyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dizi temaslarda bulunmak üzere yurt dışında olması nedeniyle; Kabine toplantısı, 16 Şubat 2022 Çarşamba günü (Bugün) yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının saatine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak daha önceki toplantı saatlerine bakıldığında; Kabine’nin saat 15:00-16:00 sıralarında bir araya geleceği söylenebilir.

KABİNE’DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN KONULAR

Ekonomideki gelişmelerin de konuşulacağı Kabine toplantısında; temel gıdada KDV indiriminin yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara yansıması değerlendirilecek. Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede yapılacak hamlelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak.

Kabine’de Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim de görüşülecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve kurmaylarının yürüttüğü temaslar ele alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.