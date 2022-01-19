Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmeyi hedeflediğimiz bir dönemde sanayicilerimizin hedeflerimize ulaşmamıza olan inancına şahit olduk. Önümüzdeki zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafı ile milletimizin huzuruna çıkacağız. Perşembe günü Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya gelerek tıkanan yollar ve çözüm yollarını paylaştık.

Cuma günü ilk milli istihbarat gemimiz UFUK'un hizmete girmesi ile kararlılığımızı ortaya koyduk. Cumartesi günü Aydın'da çok güzel programlara katıldık. Aydın'daki programımızda 'Seni çok seviyorum Tayyip Amca' notunu gönderen evlatlarımıza selamlarımı iletiyorum.

Arnavutluk'a bir ziyaret gerçekleştirdik ve depremin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ'nin konut teslimlerini yaptık. Tiran'da Osmanlı döneminde inşa edilen Ethem Bey Cami'nin açılış törenine katıldık. Tiran'da yapılan ve bitmek üzere olan muhteşem camii son çalışmalarını yerinde görelim dedik. Arkadaşlarımız ile beraber camiyi gezdik. Yetişebilirse Ramazan sonuna kadar gerçekleştireceğiz.

''HEDEFLERİMİZDEN KOPMADAN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ''

Dün de Balkanlar'dan önemli bir misafirimizi ağırladık. Kendisi ile Bosna Hersek'teki son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün ise Kabine toplantısı öncesinde ülkemizin dört bir yanında muhtarlarımız ile bir araya geldik.

Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak, çözümler üretmek için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın en büyük sağlık krizini yaşadığı dönemde, önümüzdeki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için daha çok çalışacağız. Ekonomimizdeki hedeflerimize ulaşmamızı istemeyenlere aradıkları ortamı vermeyeceğiz. Ülkemizin Gezi olaylarından beri yaşadığı her hadise bize tekrar tekrar göstermiştir. Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam ediyoruz.

"163 MİLYAR LİRALIK MEVDUAT, KUR KORUMALI SİSTEME GEÇMİŞTİR"

Ülkede huzursuzluk yaratmak isteyen belli kesimlerin oluşturduğu döviz kuru olaylarında şahit olduk. Kur yeniden dengeye oturunca görüldü ki böyle sert bir çıkışa sebep bir tehlike, durum mevcut değildir.

Kur korumalı Türk Lirası hesabına yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Katılım 163 milyar dolar oldu. Döviz ve altın cinsi hesaplarından bu mevduata dönüşleri zorunlu karşılıktan muaf tuttuk. Yastık altındaki altınları ekonomiye katma çalışmalarımız sürüyor.

Geçtiğimiz aylardakine benzer dalgalanmalar yaşamaması için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Kendi ülkesinin ve ekonomisinin felaketi pahasına açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız. Kısır hesaplarla hareket ederek içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri kusura bakmasınlar affetmeyeceğiz. (Elektrik ve doğalgaz zamları) Yılbaşından itibaren bu fiyatlardaki artışlar da mümkün olabilecek en alt seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir.

Koronavirüs salgınında gereksiz hiçbir kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz. Vatandaşlarımı aşılarını tamamlamaya, hatırlatma dozlarını olmaya davet ediyorum.







