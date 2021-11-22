Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

Sözlerime İzmirli kardeşlerimize vereceğimiz bir müjdeyle başlamak istiyorum. İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yitirdiğimiz canların acısı yüreğimizde hala tazedir.

Deprem anından itibaren bakanlarımızla, AFAD'ımızla, ilgili tüm kurumlarımızla sahadaydık. İzmir'de de hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir tarihini en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttük. Konut ve dükkanları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza bizzat teslim edeceğiz.

Bugünkü toplantımızda hak sahipleri vatandaşlara yapılacak ödemelerle ilgili kararımızı verdik. İlk 24 ayı ödemesiz olmak üzere 20 yıla yayılan bir vadeyle vatandaşlarımıza takdir edeceğiz.

İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.