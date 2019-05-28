'Kabızım' diye doktora gitti, görünce şoke oldu!

Karamürsel Devlet Hastanesi'ne karında şişlik, ağrı ve kabızlık gibi şikayetleriyle başvuran Asiye Kapıcıoğlu genel cerrahi polikliniğine yönlendirildi. Hastanın yapılan muayenesinde karnının içinde 30 santimetrelik kist saptandı. Yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda hasta, Karamürsel Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilal Kabalak ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucunda hastanın karın içerisinden 30 santimetre boyutunda ve 6 kilo ağırlığındaki kist çıkarıldı.

4 SENEDİR KARNINDA OLAN ŞİŞLİĞİ KABIZLIK SANDI

3-4 senedir karın bölgesinde şişlik olduğunu söyleyen Asiye Kapıcıoğlu, "Karnımdaki şişliğin normal bir durum olduğunu ve kilo almayla ilgili olduğunu düşünüyordum. Şişkinliğin ve şikayetlerimin artması nedeniyle Karamürsel Devlet Hastanesi'ne muayene için başvurdum. Yapılan tetkikler sonucu karnımdaki şişliğin büyük bir kitle olduğu anlaşıldı. Kitle çıkarıldıktan sonra 'Oh be dünya varmış' dedim. Keşke daha önce gelseydim, bu kadar büyümeden çare bulunurdu" diyerek doktoruna ve personellere teşekkür etti.

6 KİLO AĞIRLIĞINDA

Hastanın yapılan tespit sonrasında ameliyata alındığını belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Bilal Kabalak, "Karında şişlik şikayetiyle bize başvuran hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda karnında yaklaşık 30 santimetre çapında ve 6 kilo ağırlığında elastik kıvamlı kistik bir lezyon tespit ettik. Yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadan kisti bir bütün olarak çıkarmayı başardık" diye konuştu.

'ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR'

Kistin içerisinden yaklaşık 6 litre su boşaltıldığını söyleyen Kabalak, "Kistin kökeni olarak bağırsak arka duvarı zarı ve yumurtalık gözükmekteydi. Çıkarılan parçayı incelemek için patoloji laboratuvarına gönderdik. Bundan sonraki tedavi sürecini patoloji neticesine göre değerlendireceğiz. Bu büyüklükte kitlelerin görülmesi çok nadir oluyor" şeklinde konuştu.

İHA



