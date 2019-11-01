Kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık deyince hepimizin aklında bir sürü olumsuzluklar belirir. Başımıza gelmesinden korktuğumuz en kötü bağırsak problemi. Peki ya kabız olmamız neden olan aslında bizsek? Yediklerimize içtiklerimize dikkat ederek kabızlığı yenme şansımız varsa? Bu haberimizde kabızlığa iyi gelen yöntemleri araştırdık.





Kabızlık, tıbbi adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması nedeniyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılamaya denir. Dışkılama zorluğu, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın görülüyor. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilir. Kadın, erkek, çocuk, bebek ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığı genellikle yaşam koşulları ve beslenme bozukluğundan kaynaklanabilir.





Bu haberi de okudular Soda zayıflatır mı?

⦁ Dışkının zorlanarak çıkması

⦁ Çok az olması

⦁ Sıklığının az olması

⦁ Çok sert olması

⦁ Dışkılarken ıkınma

⦁ Mide bulantısı

⦁ Karın krampları

⦁ Karın ağrısı

⦁ Karında şişkinlik

Kabızlık sindirim sistemi hastalıklarıyla birlikte düzensiz ve sağlıksız beslenmek, diyet alışkanlıkları, hareketsizlik, ilaç kullanımı gibi nedenlerden oluşabilir. Kabızlık neden olur sorusunu maddelemek gerekirse şu şekilde sıralayabiliriz:

⦁ Katı gıdalar tüketmek

⦁ Hormon hastalıklar

⦁ Tuvalet ihtiyacını ertelemek

⦁ Aşırı inek sütü tüketimi

⦁ Dışkılama da yardımcı olan kaslarda işlev bozukluğu

⦁ Rektum da ya da kolonda darlık veya tıkanıklık

⦁ Rektum ya da kolon çevresindeki sinirlere ait anormallikler

Kabızlığa Neden olan yiyecekleri sıralamak gerekirse de sıralama şöyledir:

⦁ Pilav

⦁ Fast food yiyecekler

⦁ Makarna

⦁ Muz

⦁ Fazla süt tüketimi

⦁ Pirinç lapası

Doğru beslenme ve hareketli yaşamımıza rağmen yinede kabızlık problemi yaşanıyorsa bir uzmana başvurulmalıdır.

Kabızlık kimlerde görülür?

Beslenme düzensizliği, sağlıksız beslenen ve hareketsiz yaşayan çoğu insanda kabızlık görülür. Bunun yanı sıra kabızlık görülen kişiler listesi şöyledir:

• Az su ve sıvı tüketenlerde

• Lifli gıda tüketmeyenlerde

• Hamilelerde

• Bağırsak kanseri olanlarda

• Bağırsak hastalıkları olanlarda

• Hemoroid olanlarda

• Yanlış diyet uygulayanlarda

• Stresli olanlarda

• Metabolizma bozuklukları yaşayanlarda görülme sıklığı diğer bireylere göre fazladır.









Bu haberi de okudular Hıçkırık nasıl geçer?





Bu haberi de okudular Skolyoz nedir, skolyoz belirtileri nelerdir?





Tedavide başarılı olunabilmesi için öncelikle kabızlık yapan yiyecekler bilinmeli ve bunların tüketimi durdurulmalıdır. Kabızlığa iyi gelen armut, kayısı, erik gibi meyvelerin tüketimini artırmak önemlidir. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmekler tüketilmeli, bol bol su içilmelidir.

Ilık bitki çaylarına bal karıştırmak ve kuru erik, kuru kayısı ve kuru incir gibi kurutulmuş meyvelerin kaynatılarak içilmesi veya direk tüketilmesi kabızlık sorunun giderilmesinde yardımcıdır. 1 yaşından küçük bebeklerde bal ölümcül sonuçlara yol açabileceği için tehlikelidir. Kabızlığa iyi gelen yiyecekler arasında kabuklu elma, ıspanak, lahana, incir, pırasa, zeytinyağı, üzüm, brokoli, keten tohumu ve yulaf ezmesi bulunur.

Kabızlığa yardımcı olabilecek bir karışım tarifi:

Bir fincan yeşil çay

bir adet kabuk tarçın

4 dal maydanoz

bir tatlı kaşığı elma sirkesi

bir parça elma kabuğu

Bütün malzemeleri bir fincanda toplayıp üzerine içebileceğiniz sıcaklıkta sıcak su koyup anlık olarak tüketmeniz bağırsaklarınızı yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

Kabızlık Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kabızlık tedavisinde öncelikli olarak kabızlık nedeninin araştırılması gereklidir. Çünkü kabızlık bir hastalığın habercisi de olabilir. Durum böyle değilse ve kabızlık yaşam tarzından ötürü ise iyi bir beslenme ve spor alışkanlığı yararlı olacaktır. Lif içeriği yüksek besinler, yumuşak ve sıvı gıdalar tüketmek, yeterli sıvı alımı sağlamak, düzenli ve ara öğünler içeren bir beslenme programı uygulamak ve özellikle yürüyüş olmak üzere fiziksel aktiviteler de bulunmak kabızlık için öncelikli tavsiyelerdendir.





Bu haberi de okudular Hangi ay hangi balık yenmeli?