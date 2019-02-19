Kablo hırsızı Afganistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı

Olay, Terziler Mahallesi Arkaya mevkiinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Mohammad Asıf F. ile Omid H. (32) telefon kablolarını kesmeye çalışırken mahalleli tarafından fark edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, 2 şüpheliyi suçüstü yakalandı.

2 şüpheli, gözaltına alınırken, kamyoneti ve yanlarında bulunan 2 demir kesme makası, yaklaşık 9 kilo daha önceden kesilmiş bakır kablo teli, 4 demir testere, bidon içerisinde motorin, yan keski, satır, bıçak ve iplere ise el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Uşak’ta oturdukları öğrenilen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



