Türkiye Kablo hırsızlığında tutuklama kararı

Kablo hırsızlığında tutuklama kararı

Türkiye

Kablo hırsızlığında tutuklama kararı

Kayseri'de 100 bin TL değerinde iletişim kablosu çalan R.S (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Ekim 2021, Perşembe 01:42 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesinde 7 bölgede yaşanan iletişim kablosu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını R.S. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli R.S., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, çalınan kabloların 100 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

KAYSERİ (DHA)

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