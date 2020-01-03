Kablolu kulaklıktan ilham aldı, küpe tasarladı

ABD'li tasarımcı Aleia Murawski, gündelik problemimiz halini alan karışmış kulaklık kablolarını sanat eserine dönüştürdü. Bir yolculuk sırasında kabloları birbirine karışmış olan, buna rağmen müzik dinleyen bir adamdan esinlenen Murawski, bu kaotik durumu küpeye çevirdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Murawski, kulaklık küpelerini şöyle tanıttı: Trende önümde oturan adamın birbirine girmiş kulaklıklarıyla müzik dinlemesinden ilham aldım. Ona fotoğrafını çekip çekemeyeceğimi sordum ve bu kulaklıklardan esinlenip küpe yapmak istediğimi söyledim. İlk önce şaşırdı, sonra o ve arkadaşları gülerek fikri sevdiklerini söylediler. İşte havalı bir yabancıdan ilham alınarak tasarlanmış kulaklık küpeler.









Aleia Murawski, başlangıçta kendisine özel olarak yaptığı tasarımını, yoğun istek üzerine internet sitesi üzerinden 40 dolara (238 lira) satışa çıkardı.

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